Керівництво Міноборони обговорило з головами обласних центрів комплектування дотримання прав призовників і цифровізацію роботи

Питання оптимізації роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП, колишніх військкоматів), а також дотримання прав тих, хто призивається за мобілізацією, обговорили на нараді представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України та керівників обласних ТЦК СП під головуванням першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка в середу.

"Відпрацювали низку важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни. Зокрема, щодо: нормативних змін, необхідних для покращення роботи ТЦК СП; удосконалення процедури підписання контракту на службу; цифровізації роботи ТЦК СП; дотримання прав осіб, що призиваються за мобілізацією; роботи ТЦК СП із родичами загиблих та безвісти зниклих", - написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

За її словами, повномасштабне вторгнення РФ в Українку створило нові виклики, зокрема й для ТЦК СП. "Тому на нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули проблеми, щодо яких надходять скарги громадян", - розповіла Маляр.