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17:53 01.03.2023

Апеляція ВАКС призначила ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву заставу в 229 млн грн - ЦПК

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Апеляція ВАКС призначила ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву заставу в 229 млн грн - ЦПК

Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву заставу в розмірі 229 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення, і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою. Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати або перешкоджати розслідуванню. Зокрема, його зобов'язали утриматися від спілкування зі свідками у провадженні", - повідомляє Центр протидії корупції в телеграм-каналі в середу.

Раніше повідомлялося, що САП і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив прокурору в обранні ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн.

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила до Апеляційної палати ВАКС скаргу на рішення слідчого судді цього суду, який відмовив застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Прокурор САП направив до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС щодо відмови в застосуванні до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжного заходу, вмотивовану, зокрема, необґрунтованістю підозри", - йшлося в повідомленні САП.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає це рішення незаконним і необґрунтованим.

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох суперечок між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 рр. у розмірі $56 млрд.

Теги: #застава #коболєв

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