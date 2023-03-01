Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк про атаки безпілотників

В Офісі президента України не підтвердили, що безпілотники, які атакували у вівторок низку об'єктів у Росії, належали Україні.

"Україна не завдає ударів по території Росії. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх територій. Це аксіома...", – написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у середу у твіттері.

"У РФ наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури...", - написав також він.