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14:33 28.02.2023

Заарештовано активи російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробування ворожих ракет, - СБУ

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За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, причетного до фінансування збройної агресії проти України, повідомляє СБУ.

"Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях. Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

У СБУ зазначають, що "Сердюк є власником "московського дослідного заводу бурової техніки" і "Гідроінжбуду" та входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля".

Згідно з повідомленням, за вказівкою цього російського бізнесмена, підконтрольні йому українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

"Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння", - наголошується в повідомленні.

В українській спецслужбі зазначають, що для приховування свого бізнесу в Україні після повномасштабного вторгнення Сердюк намагався переписати власні підприємства на дев'ятьох представників підконтрольних комерційних структур.

Також він створив дві нові фірми в Сумській області та в одній із країн ЄС для нелегального виведення власних доходів із України.

Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили бухгалтерську звітність, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планують повідомити про підозру Сердюку та керівникам підконтрольних йому українських комерційних структур.

 

Теги: #сбу #арешт #активи_рф

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