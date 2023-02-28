Події

11:37 28.02.2023

Із затриманих на місці запланованої бійки в Харкові троє раніше судимих - поліція

1 хв читати

Поліція встановила особи присутніх у понеділок на пл. Конституції в Харкові, які збиралися влаштувати масову бійку в рамках флешмобу, запущеного з РФ, і опитала їх.

"Для проведення слідчих дій до підрозділів поліції запрошено 245 осіб, з яких 215 неповнолітніх та 30 повнолітніх. Серед громадян - 149 хлопців, 66 дівчат та 3 раніше засуджених. У порушників вилучили 17 ножів, кастетів, газових балончиків", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За фактом запланованої бійки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) Кримінального кодексу України. Уже проведено близько 100 процесуальних і слідчих дій, зокрема невідкладні обшуки, призначені судові експертизи. Поліцейські вилучили ножі, кастети, газові балончики.

Щодо батьків неповнолітніх працівники ювенальної превенції склали 72 протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі дії тривають. Проводиться робота зі встановлення організаторів масового заходу.

Раніше поліція повідомила про припинення аналогічних заходів у Києві, Івано-Франківську, Львові, Полтаві, Луцьку, Дніпрі та Житомирі. За даними ЗМІ, йдеться про субкультурний рух, який зародився в РФ і координується в соціальних мережах.

Теги: #харків #підлітки #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 27.02.2023
У Харкові підлітки спробували взяти участь у російському флешмобі, усіх затримано

У Харкові підлітки спробували взяти участь у російському флешмобі, усіх затримано

07:11 25.02.2023
Збитки ХФТІ в результаті ворожих обстрілів ядерної установки "Джерело нейтронів" перевищують 30 млн грн

Збитки ХФТІ в результаті ворожих обстрілів ядерної установки "Джерело нейтронів" перевищують 30 млн грн

17:46 23.02.2023
Німеччина надає міжнародному проєкту відновлення Харкова та Миколаєва фінансову допомогу в EUR5 млн

Німеччина надає міжнародному проєкту відновлення Харкова та Миколаєва фінансову допомогу в EUR5 млн

11:02 22.02.2023
Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, двох людей поранено - Синєгубов

Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, двох людей поранено - Синєгубов

10:40 22.02.2023
Окупанти завдають ударів по Харкову - Терехов

Окупанти завдають ударів по Харкову - Терехов

16:20 17.02.2023
У Харкові планують перейменувати ще 18 топонімів, пов'язаних з РФ

У Харкові планують перейменувати ще 18 топонімів, пов'язаних з РФ

08:51 17.02.2023
У результаті нічних ворожих ударів по Харкову потерпілих немає

У результаті нічних ворожих ударів по Харкову потерпілих немає

07:37 17.02.2023
Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

23:18 16.02.2023
Окупанти завдають ударів по Харківщині

Окупанти завдають ударів по Харківщині

20:20 16.02.2023
У центрі Харкова встановлять меморіальний знак на згадку про дітей, які загинули в результаті збройної агресії РФ

У центрі Харкова встановлять меморіальний знак на згадку про дітей, які загинули в результаті збройної агресії РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони України повідомило про зниження вартості послуг із забезпечення військовослужбовців харчуванням

Окупанти обстріляли Херсон, є загиблий і постраждала - голова ОП Єрмак

Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

За добу ЗС України знищили близько 550 окупантів, 3 танки

ОСТАННЄ

У Херсоні кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ у вівторок збільшилася до двох осіб - прокуратура

Україна змогла повернути 307 дітей із понад 16 тисяч, депортованих до РФ і Білорусі - генпрокурор

Жодних "мирних планів" до виведення російських військ бути не може - Подоляк

СБУ викрила ділків, які продавали персональні дані українців спецслужбам РФ

Чубаров: Ситуація в Криму може свідчити про підготовку російських окупантів до наступу ЗСУ

У сервісі "Дія" запущено опитування про долю вихідного на 8 березня - Федоров

Rheinmetall розпочав постачати до України автоматичні системи розвідки із використанням безпілотників

У застосунок "Київ Цифровий" додано можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки - КМДА

Міноборони України повідомило про зниження вартості послуг із забезпечення військовослужбовців харчуванням

Окупанти обстріляли Херсон, є загиблий і постраждала - голова ОП Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА