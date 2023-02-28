Із затриманих на місці запланованої бійки в Харкові троє раніше судимих - поліція

Поліція встановила особи присутніх у понеділок на пл. Конституції в Харкові, які збиралися влаштувати масову бійку в рамках флешмобу, запущеного з РФ, і опитала їх.

"Для проведення слідчих дій до підрозділів поліції запрошено 245 осіб, з яких 215 неповнолітніх та 30 повнолітніх. Серед громадян - 149 хлопців, 66 дівчат та 3 раніше засуджених. У порушників вилучили 17 ножів, кастетів, газових балончиків", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За фактом запланованої бійки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) Кримінального кодексу України. Уже проведено близько 100 процесуальних і слідчих дій, зокрема невідкладні обшуки, призначені судові експертизи. Поліцейські вилучили ножі, кастети, газові балончики.

Щодо батьків неповнолітніх працівники ювенальної превенції склали 72 протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі дії тривають. Проводиться робота зі встановлення організаторів масового заходу.

Раніше поліція повідомила про припинення аналогічних заходів у Києві, Івано-Франківську, Львові, Полтаві, Луцьку, Дніпрі та Житомирі. За даними ЗМІ, йдеться про субкультурний рух, який зародився в РФ і координується в соціальних мережах.