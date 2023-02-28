Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

Через рік повномасштабної російської агресії кількість ворожих кібератак на держресурси України, об'єкти військової та критичної інфраструктури збільшилася вшестеро, але Україна успішно протистоїть і на цьому фронті, наголошує глава Служби безпеки України Василь Малюк.

В інтерв'ю виданню The Independent, оприлюдненому в понеділок, Малюк розповів, що СБУ в умовах воєнної агресії бореться на багатьох фронтах - зокрема, на полі бою і в кіберпросторі.

За словами Малюка, після повномасштабного вторгнення 2022 року кількість кібератак із боку РФ збільшилася вдвічі, а перед річницею воєнної агресії - у шість разів.

"Це різні типи атак. Іноді справді масовані, іноді досить витончені", - зазначив глава СБУ.

Він наголосив: "Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня... Цілі їхні різні: державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протистоїмо ворогу і в кіберпросторі".

Глава СБУ також наголосив, що від початку війни СБУ відкрила понад 64 тис. кримінальних проваджень щодо російських військовослужбовців, половина з яких стосується вчинення воєнних злочинів. "Для нас важливо показати світу не просто емоції, а процесуальні докази протиправних дій", - заявив він.

Малюк повідомив, що за час повномасштабного вторгнення українська спецслужба викрила 360 ворожих агентів.

Глава СБУ висловив упевненість у тому, що, незважаючи на атаки ворога на полі бою і на цифровому фронті, Україна здобуде перемогу. "Ми боремося не тільки за майбутнє України, а й за безпечне існування всього цивілізованого світу", - підсумував Малюк.