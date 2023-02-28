Обов'язки керівника УЗ виконуватиме член правління Лященко

В.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" після відставки Олександра Камишіна буде член правління Євген Лященко, повідомив член правління УЗ Орест Логунов у фейсбуці.

"Виконуватиме обов'язки Євген Лященко – він потужний, з високим ступенем довіри", - написав Логунов.

Коментуючи причини відставки, він знову процитував твіт Камишіна, в якому той зазначив, що за погодженням з віцепрем'єром – міністром відновлення Олександром Кубраковим прямує в ЄС для відкриття євроінтеграційного офісу УЗ.

"Залишаю посаду зі спокійним серцем. УЗ продовжує працювати, і залізна команда працює чудово. Вдячний моєму президенту Володимиру Зеленському та віцепрем'єру Кубракову за високу оцінку моєї діяльності", - зазначив тепер уже ексголова компанії.

На зауваження користувачів фейсбука про те, що рішення про відставку голови правління має виходити від наглядової ради, а не від міністра, Логунов відповів, що Камишін самостійно ухвалив своє рішення. "Формальності буде дотримано", - висловив упевненість член правління.

Як повідомлялося, голова наглядової ради Гепард Хафер та інші її члени 24 лютого були в Києві і брали участь у відкритті пам'ятного каменю на честь загиблих через російську агресію разом із Кубраковим, Камишіним та членами правління.

Один із користувачів також поцікавився, чи не мобілізують Камишіна, на що Логунов відповів, що навряд, оскільки "у залізничників певного рівня бронь і, можливо, він лише змінить посаду".

На посаді члена правління УЗ Лященко опікувався фінансовими питаннями. З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM, де працював аж до 2019 року.

Камишін очолював УЗ із серпня 2019 року у статусі "в.о." Кабмін 25 жовтня 2021 року звільнив колишніх членів правління "Укрзалізниці" та призначив нових, а Камишіна затвердив головою правління. До нових членів правління увійшов Лященко, який до цього був позаштатним радником Камишіна. Одночасно з ним був призначений і Логунов, який до цього з 2017 року обіймав посаду директора публічних закупівель у "Нафтогазі". У лютому 2022 року було затверджено склад наглядової ради УЗ, який потім затвердив Камишіна на посаді на чотири роки на постійній основі, а членів правління – на три роки.

Камишін у 2009-2012 рр. керував Карлівським машинобудівним заводом з орбіти інвесткомпанії Dragon Capital. У 2012-2019 рр. працював у SCM, обіймав посаду інвестиційного менеджера та члена наглядової ради транспортних холдингів групи. Після цього був керуючим партнером інвесткомпанії Fortior Capital, а перед приходом в УЗ радником Кубракова.