Події

07:08 28.02.2023

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних і 32 авіаційних удари

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За минулу добу ворог завдав 8 ракетних і 32 авіаційних удари

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних і 32 авіаційні удари, а також здійснив 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у вівторок уранці.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступу на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили понад 60 атак окупантів на зазначених напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області; Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Порозок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області;  Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області.

На херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон.

На тимчасово окупованій території Херсонської області агресор обмежує пересування цивільного населення. Відомо, що в’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки.

За минулу добу підрозділи ЗС України знищили 11 іранських ударних БПЛА типу "Шахед-136" та 1 - "Зала".

Українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили окупантів і дві позиції протиповітряної оборони.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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