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16:52 27.02.2023

РФ тримає в Чорному морі на бойовому чергуванні один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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РФ тримає в Чорному морі на бойовому чергуванні один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Шість ворожих кораблів перебувають у Чорному морі на бойовому чергуванні 27 лютого, серед них один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у чотири ракети, повідомляють на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці у понеділок.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - десять, із них п'ять носіїв "Калібрів" загальним залпом у 72 ракети.

За добу окупованою РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 18 суден, з них десять ішли з Босфору, і в бік Чорного моря - також 18 суден, із них чотири продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додали у ВМС ЗСУ.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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