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15:02 27.02.2023

Завершено слідство у справі про заволодіння Януковичем і його спільниками угіддями "Сухолуччя"

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Завершено слідство у справі про заволодіння Януковичем і його спільниками угіддями "Сухолуччя"

Завершено спеціальне досудове розслідування у справі про заволодіння угіддями "Сухолуччя" колишнім президентом Віктором Януковичем і його спільниками, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно заволодіння земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн колишнім президентом та ще трьома особами", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, на сьогодні детективам НАБУ доручено відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У САП нагадують, що 2007 року колишній президент (на момент вчинення злочину - прем'єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття землі з державної власності.

У прокуратурі зазначають, що для реалізації злочинної схеми спільними експрезидента залучали своїх наближених осіб, які зверталися до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом - із заявами про зміну цільового призначення зазначених ділянок, що в подальшому давало змогу безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.

У 2009-2011 роках на цій ділянці було побудовано готельно-ресторанний комплекс, який експрезидент використовував для особистих потреб.

Дії Януковича кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, його спільників - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ, згодом справу передали до САП та НАБУ.

"Зважаючи на те, що всі підозрювані перебувають у розшуку, щодо них здійснювалося спеціальне досудове розслідування (in absentia)", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1177

Теги: #янукович #сап

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