Події

12:53 27.02.2023

На сході Туреччини стався землетрус

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На сході Туреччини стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 стався в понеділок у турецькій провінції Малатья на сході Туреччини, повідомляє газета "Сабах" із посиланням на Управління з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD).

За його даними, епіцентр землетрусу розташовувався в районі населеного пункту Єшилюрт на глибині 7 км.

Керівник AFAD Юнус Сезер повідомив, що внаслідок землетрусу загинула одна людина, 69 дістали травм. Обвалилися деякі будинки.

Провінція Малатья стала однією з десяти, які постраждали від двох руйнівних землетрусів 6 лютого. Тоді загинули понад 44 тис. людей.

Теги: #туреччина #землетрус

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