На сході Туреччини стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 стався в понеділок у турецькій провінції Малатья на сході Туреччини, повідомляє газета "Сабах" із посиланням на Управління з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD).

За його даними, епіцентр землетрусу розташовувався в районі населеного пункту Єшилюрт на глибині 7 км.

Керівник AFAD Юнус Сезер повідомив, що внаслідок землетрусу загинула одна людина, 69 дістали травм. Обвалилися деякі будинки.

Провінція Малатья стала однією з десяти, які постраждали від двох руйнівних землетрусів 6 лютого. Тоді загинули понад 44 тис. людей.