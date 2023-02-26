Події

20:09 26.02.2023

Війська РФ за добу завдали 11 авіаційних ударів і здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

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Війська РФ за добу завдали 11 авіаційних ударів і здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 11 авіаційних ударів і здійснили 17 обстрілів із РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Херсона та вздовж усієї лінії фронту Донецької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України", - йдеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Разом із тим, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Катеринівка Чернігівської області; Стукалівка, Гиріне, Павлівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області. В районі Попівки Сумської області ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

На куп’янському та лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів, зокрема, Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. У районах Житлівка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка завдав авіаційних ударів.

На бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, в тому числі: Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Біла Гора, Олександро-Шультине та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Бахмута.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Водяного, Первомайського, Нетайлового, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледару та Великої Новосілки Донецької області. Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки та Марїнки.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Нескучне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районах Новополя та Червоного.

"На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Веселе, Матросівка, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області. А загалом, райони 19 населених пунктів", - ідеться в повідомленні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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