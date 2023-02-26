Ворог накрив артилерійським вогнем селище Дніпровське на Херсонщині, поранено чоловіка

У неділю ввечері російські окупанти обстріляли з артилерії селище Дніпровське Білозерської громади Херсонської області, госпіталізовано пораненого місцевого жителя, повідомили в ОВА.

"Сьогодні ввечері армія Росії накрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у подвір'я місцевих жителів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю ввечері.

В ОВА зазначили, що внаслідок обстрілу поранення дістав 55-річний чоловік.

"Бригада "швидкої" доправила потерпілого в найближчу лікарню, зараз лікарі надають йому необхідну медичну допомогу", - додали в адміністрації.