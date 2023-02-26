Події

19:59 26.02.2023

Ворог накрив артилерійським вогнем селище Дніпровське на Херсонщині, поранено чоловіка

1 хв читати

У неділю ввечері російські окупанти обстріляли з артилерії селище Дніпровське Білозерської громади Херсонської області, госпіталізовано пораненого місцевого жителя, повідомили в ОВА.

"Сьогодні ввечері армія Росії накрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у подвір'я місцевих жителів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю ввечері.

В ОВА зазначили, що внаслідок обстрілу поранення дістав 55-річний чоловік.

"Бригада "швидкої" доправила потерпілого в найближчу лікарню, зараз лікарі надають йому необхідну медичну допомогу", - додали в адміністрації.

 

 

 

Теги: #обстріл #поранений #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 26.02.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

08:41 26.02.2023
Окупанти за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло дві людини, семеро поранено

Окупанти за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло дві людини, семеро поранено

15:54 25.02.2023
У Херсонській області здетонували боєприпаси, залишені ворогом, є загиблі

У Херсонській області здетонували боєприпаси, залишені ворогом, є загиблі

12:42 25.02.2023
Окупанти 29 разів обстріляли Херсонську ОТГ за добу

Окупанти 29 разів обстріляли Херсонську ОТГ за добу

08:41 25.02.2023
Минулої доби окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область

Минулої доби окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область

15:21 24.02.2023
Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

10:19 24.02.2023
Окупанти знову обстріляли лікарню в Херсоні, постраждалих немає - обладміністрація

Окупанти знову обстріляли лікарню в Херсоні, постраждалих немає - обладміністрація

08:42 24.02.2023
Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області за добу

Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області за добу

19:14 23.02.2023
Аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару у Дворічній призупинено через повторний обстріл

Аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару у Дворічній призупинено через повторний обстріл

18:52 23.02.2023
Російські окупанти обстріляли Часів Яр та Красногорівку, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Часів Яр та Красногорівку, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війська РФ за добу завдали 11 авіаційних ударів і здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

Звільнення Криму стане історичною крапкою у намаганнях росіян ламати життя українцям, народам Європи та Азії - Зеленський

Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

ОСТАННЄ

Міністр оборони Естонії оголосив про новий пакет допомоги Україні

Франція, як очікується, у травні передасть Україні радари для систем ППО

США не визнають і ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією

Війська РФ за добу завдали 11 авіаційних ударів і здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

Міноборони Естонії: До нового пакета військової допомоги Україні входять зброя, військове та медичне спорядження

Звільнення Криму стане історичною крапкою у намаганнях росіян ламати життя українцям, народам Європи та Азії - Зеленський

Генштаб: На бахмутському напрямку 20-22 лютого загинуло близько 200 вагнерівців

Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА