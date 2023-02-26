Міноборони Естонії: До нового пакета військової допомоги Україні входять зброя, військове та медичне спорядження

У новий пакет військової допомоги, переданий Україні від Естонії, входять зброя і військове спорядження, повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Естонії.

"До пакета, переданого Україні, входять автомати, пістолети, безпілотні летальні апарати, тепловізори, генератори та зарядні пристрої, а також одяг", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Естонії на сайті відомства в неділю.

Згідно з повідомленням, Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн євро або понад 1% ВВП. Раніше, як зазначається в повідомленні Міноборони країни, Естонія передавала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв'язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо), а також сухпайки.

У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польових шпиталі та медикаменти на суму близько 15 млн євро. Третій польовий шпиталь Естонія передає Україні у співпраці з Нідерландами та Норвегією, які підтримали проєкт на суму 7,8 млн євро. Третій шпиталь прибуде в Україну найближчими тижнями.

За надану Україні військову допомогу Міноборони запитує фінансову компенсацію через Європейський фонд миру, з якого на підставі вже ухвалених рішень Естонія отримає 156 млн євро.