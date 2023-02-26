Події

19:41 26.02.2023

Генштаб: На бахмутському напрямку 20-22 лютого загинуло близько 200 вагнерівців

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Генштаб: На бахмутському напрямку 20-22 лютого загинуло близько 200 вагнерівців

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати значних втрат, здійснюючи безуспішні наступальні дії на куп'янському та лиманському, а також на авдіївському та шахтарському напрямках, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомляється на офіційній сторінці Генштабу у фейсбук у неділю ввечері, "в районі Горлівки Донецької області, 23 лютого була проведена виїзна експертиза без офіційного оформлення близько 200 тіл загиблих найманців так званої ПВК "Вагнер".

За даними Генштабу, окупанти були ліквідовані в період з 20 до 22 лютого на бахмутському напрямку. "Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинського російської федерації", - повідомляє Генштаб.

Водночас, як ідеться в повідомленні, "до місцевого моргу міської лікарні №2 міста Горлівка, в період з 22 по 24 лютого, з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих  військовослужбовців російських окупаційних військ, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та російської федерації".

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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