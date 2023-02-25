За минулу добу окупанти завдали 27 авіаційних ударів і здійснили 75 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів і здійснили 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в суботу вранці.

Противник продовжує вести наступальні дії на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Минулої доби ЗСУ відбили близько 70 ворожих атак на зазначених напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Одночасно, протягом доби, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.

На куп’янському та лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва. Обстріляв з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у 17 населених пунктах. Сепед них - Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі.

На херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.