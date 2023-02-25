Події

07:04 25.02.2023

Окупанти вилучають човни та інші плавзасоби на тимчасово захопленій території Херсонської області

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Окупанти вилучають човни та інші плавзасоби на тимчасово захопленій території Херсонської області

Російські загарбники на території тимчасово окупованої Херсонської області здійснюють обшуки в будинках, метою яких є вилучення човнів та інших засобів для плавання, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу вранці.

У Маріуполі Донецької області, де противник знищив понад 80% житлового фонду, окупанти пропонують постраждалим від цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста.

"Втім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи,  які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла", - наголошується в повідомленні.

РФ продовжує примусову мобілізацію в Чеченській республіці. Відомо, що 23 лютого на бахмутський напрямок було додатково відправлено до 200 поліцейських із полку спеціального призначення "ахмат" для попередження можливого дезертирства мобілізованих із фронту або саботажу.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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