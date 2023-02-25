За добу українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Минулої доби українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби підрозділи ЗСУ знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожі БПЛА (1 типу "Орлан-10", 1 - "Зал" та 2 - "Ланцет-3").

Артилеристи і ракетні війська вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили ворога та 3 склади боєприпасів.