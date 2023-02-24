Резніков провів розмову з американським колегою

Міністр оборони України Олексій Резніков під час розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорили результати, досягнуті минулого року.

"Була телефонна розмова з моїм другом Ллойдом Джеймсом Остіном III. Ми обговорили результати, досягнуті минулого року. Прозорість і довіра є ключовими принципами українсько-американської дружби та партнерства. Ми вдячні США за незмінну підтримку протягом усього року. Разом ми переможемо!", - написав Резніков у твіттері в п'ятницю ввечері.