Україна переможе, і ми вже будуємо мирне майбутнє для нових поколінь - головний рабин України та Києва

Головний рабин України і Києва Яків Дов Блайх звернувся до євреїв і всіх громадян України в роковини повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє його пресслужба.

"Нам потрібно наразі помолитися Богу, щоб закінчилася війна, щоб люди могли повернутися до своїх домівок, щоб був мир для всіх. В України ніколи не було жодних претензій до Росії, нам не цікаво те, що робиться в Росії. Нам потрібно, щоб Україні було добре. І це те, що ми будуємо. Будуємо наразі в Україні майбутнє, яке буде для всіх нас і для наших дітей, і для майбутніх поколінь. Нормальне життя, з нормальною демократією", - йдеться в повідомленні пресслужби головного рабина з посиланням на його відеозвернення у п'ятницю, 24 лютого.

За словами Блайха, єврейська громада України налічувала до війни понад 360 тисяч осіб, але майже половина з них виїхали з країни. А ті, що залишилися, страждають через відсутність звичних для мирного часу потреб: світла, тепла, а подекуди й води.

"Дуже багато людей, які виїхали з України, понад 15 тисяч, в Ізраїль. Ми знаємо, що дуже багато і в Німеччині, і в Угорщині, і в Швейцарії, в Америці. Ми розуміємо, що ці люди... бажають повернутися в Україну. Ми не знаємо, коли це буде", - сказав він.

Головний рабин України та Києва також нагадав, що євреї всього світу готуються до одного з головних іудейських свят - Пуріму. Як зазначив Яків Дов Блайх, це свято є уроком для всіх, коли добро завжди перемагає ворожі наміри.

"У 1953 році Сталін теж помер на Пурім. І тому ми молимося, щоб Бог здійснив диво, щоб був мир, щоб війна залишилася в минулому, щоб був мир, і щоб ми змогли прожити своє життя з миром, і щоб Україна перемогла", - зазначив головний рабин України та Києва.