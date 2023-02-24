Події

16:25 24.02.2023

Зеленський дякує Байдену: Ми йдемо до перемоги за підтримки американського народу

1 хв читати
Зеленський дякує Байдену: Ми йдемо до перемоги за підтримки американського народу

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за надання нового пакета оборонної допомоги Києву, про яку Вашингтон заявив у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну в п'ятницю.

"Дякую президенту США Джо Байдену та американському народу за пакет оборонної допомоги у $2 млрд і фінансової - у $9,9 млрд. Високо цінуємо безпрецедентну підтримку України", - написав Зеленський у твіттері.

За його словами, в річницю повномасштабного вторгнення РФ це "потужний сигнал агресору, що американський народ стоїть поруч із нами".

"За підтримки американського народу йдемо до перемоги!" - підсумував Зеленський.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1629119430385979395

Теги: #байден #подяка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 24.02.2023
Україна ніколи не буде перемогою для Росії - Байден

Україна ніколи не буде перемогою для Росії - Байден

13:38 24.02.2023
Зеленський і Моравецький відвідали військовий госпіталь у Києві

Зеленський і Моравецький відвідали військовий госпіталь у Києві

13:14 24.02.2023
Зеленський вручив нагороди капеланам ЗСУ та Нацгвардії

Зеленський вручив нагороди капеланам ЗСУ та Нацгвардії

11:39 24.02.2023
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО до Вільнюса

Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО до Вільнюса

10:29 24.02.2023
Я пишаюся всіма, хто б'ється за Україну - Зеленський на нагородженні військових і рятувальників

Я пишаюся всіма, хто б'ється за Україну - Зеленський на нагородженні військових і рятувальників

08:57 24.02.2023
Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

08:01 24.02.2023
Зеленський подякував за підтримку резолюції ГА ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

Зеленський подякував за підтримку резолюції ГА ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

07:45 24.02.2023
Зеленський: 24 лютого мільйони з нас зробили вибір між білим і синьо-жовтим прапором

Зеленський: 24 лютого мільйони з нас зробили вибір між білим і синьо-жовтим прапором

16:15 23.02.2023
Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

01:11 23.02.2023
Байден упевнений, що зможе знайти вирішення проблеми із ДСНО

Байден упевнений, що зможе знайти вирішення проблеми із ДСНО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4

Польща може розпочати підготовку українських пілотів на F-16

Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

Перші танки Leopard із Польщі вже прибули в Україну

ВР денонсувала договір із РФ про використання Азовського моря і Керченської протоки

ОСТАННЄ

Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО

Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4

Польща може розпочати підготовку українських пілотів на F-16

Україна переможе, і ми вже будуємо мирне майбутнє для нових поколінь - головний рабин України та Києва

Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

Право на бронювання від мобілізації в IT-секторі мають не лише резиденти "Дія.City" - заступник міністра

За рік війни в Червоному Хресті України з'явилися нові напрями - Доценко

Путін усе ще має можливість припинити війну проти України - Блінкен

Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

Прояв солідарності всього світу з Україною принесе не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення єдності - Чарльз III

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА