Зеленський дякує Байдену: Ми йдемо до перемоги за підтримки американського народу

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за надання нового пакета оборонної допомоги Києву, про яку Вашингтон заявив у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну в п'ятницю.

"Дякую президенту США Джо Байдену та американському народу за пакет оборонної допомоги у $2 млрд і фінансової - у $9,9 млрд. Високо цінуємо безпрецедентну підтримку України", - написав Зеленський у твіттері.

За його словами, в річницю повномасштабного вторгнення РФ це "потужний сигнал агресору, що американський народ стоїть поруч із нами".

"За підтримки американського народу йдемо до перемоги!" - підсумував Зеленський.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1629119430385979395