Прояв солідарності всього світу з Україною принесе не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення єдності - Чарльз III

Король Сполученого Королівства і Королівств Співдружності Чарльз III наголосив на важливості солідарності з Україною для усвідомлення єдності всього світу.

"Ось уже рік, як народ України потерпає від неспровокованого повномасштабного нападу на його народ. Вони проявили воістину непересічну мужність і стійкість перед обличчям такої людської трагедії... Відрадно, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти в цей надзвичайно важкий час", - ідеться в посланні короля, опублікованому на сайті Букінгемського палацу в п'ятницю.

Чарльз III зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення зустрічався з українцями не лише у Великій Британії, а й "у всьому світі від Румунії до Канади", а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Букінгемському палаці, "щоб висловити особисту підтримку народу України".

"Я можу лише сподіватися, що прояв солідарності з усього світу може принести не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення того, що разом ми єдині", - наголосив король.