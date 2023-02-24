Події

15:18 24.02.2023

Прояв солідарності всього світу з Україною принесе не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення єдності - Чарльз III

1 хв читати
Прояв солідарності всього світу з Україною принесе не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення єдності - Чарльз III

Король Сполученого Королівства і Королівств Співдружності Чарльз III наголосив на важливості солідарності з Україною для усвідомлення єдності всього світу.

"Ось уже рік, як народ України потерпає від неспровокованого повномасштабного нападу на його народ. Вони проявили воістину непересічну мужність і стійкість перед обличчям такої людської трагедії... Відрадно, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти в цей надзвичайно важкий час", - ідеться в посланні короля, опублікованому на сайті Букінгемського палацу в п'ятницю.

Чарльз III зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення зустрічався з українцями не лише у Великій Британії, а й "у всьому світі від Румунії до Канади", а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Букінгемському палаці, "щоб висловити особисту підтримку народу України".

"Я можу лише сподіватися, що прояв солідарності з усього світу може принести не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення того, що разом ми єдині", - наголосив король.

Теги: #україна #чарльз #солідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 24.02.2023
Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО

Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО

14:29 24.02.2023
Україна ніколи не буде перемогою для Росії - Байден

Україна ніколи не буде перемогою для Росії - Байден

08:19 24.02.2023
"Шахтар" вийшов до 1/8 турніру Ліги УЄФА

"Шахтар" вийшов до 1/8 турніру Ліги УЄФА

08:10 24.02.2023
Білий дім заявив, що постійно цікавитиметься потребами України в американській допомозі

Білий дім заявив, що постійно цікавитиметься потребами України в американській допомозі

21:03 23.02.2023
Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з роковинами нападу Росії на Україну

Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з роковинами нападу Росії на Україну

16:09 23.02.2023
Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

10:19 23.02.2023
Вторгнення РФ відкинуло Україну на 15 років тому у питаннях бідності, але реформи пом'якшили падіння та допоможуть швидкому відновленню – СБ

Вторгнення РФ відкинуло Україну на 15 років тому у питаннях бідності, але реформи пом'якшили падіння та допоможуть швидкому відновленню – СБ

01:26 23.02.2023
Швейцарія готує пакет гуманітарної допомоги Україні та Молдові на понад $150 мільйонів

Швейцарія готує пакет гуманітарної допомоги Україні та Молдові на понад $150 мільйонів

01:09 23.02.2023
Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

00:57 23.02.2023
Ініціатива "Стаємо сильнішими разом!" допоможе створенню комфортного середовища існування потерпілим від війни дітям

Ініціатива "Стаємо сильнішими разом!" допоможе створенню комфортного середовища існування потерпілим від війни дітям

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4

Польща може розпочати підготовку українських пілотів на F-16

Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

Перші танки Leopard із Польщі вже прибули в Україну

ОСТАННЄ

Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4

Польща може розпочати підготовку українських пілотів на F-16

Україна переможе, і ми вже будуємо мирне майбутнє для нових поколінь - головний рабин України та Києва

Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

Зеленський дякує Байдену: Ми йдемо до перемоги за підтримки американського народу

Право на бронювання від мобілізації в IT-секторі мають не лише резиденти "Дія.City" - заступник міністра

За рік війни в Червоному Хресті України з'явилися нові напрями - Доценко

Путін усе ще має можливість припинити війну проти України - Блінкен

Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА