Події

10:29 24.02.2023

Я пишаюся всіма, хто б'ється за Україну - Зеленський на нагородженні військових і рятувальників

1 хв читати
Я пишаюся всіма, хто б'ється за Україну - Зеленський на нагородженні військових і рятувальників

Президент України Володимир Зеленський вручив у п'ятницю на Софійській площі державні нагороди військовослужбовцям і рятувальникам.

"Сьогодні, після року вирішальної війни за незалежність, я хочу сказати всім вам, хто б'ється за Україну і живе Україною: я пишаюся вами. Ми всі пишаємося вами. І нехай ця гордість іде окопами, площами. Нехай ця гордість говорить: "Україна живе". І нехай вона не забуває, скільки героїв віддали своє життя", - сказав він.

"Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Я дякую всім, хто витримав лютий рік і дає Україні незламність", - сказав також Зеленський.

Теги: #нагороди #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 24.02.2023
Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

08:01 24.02.2023
Зеленський подякував за підтримку резолюції ГА ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

Зеленський подякував за підтримку резолюції ГА ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

07:45 24.02.2023
Зеленський: 24 лютого мільйони з нас зробили вибір між білим і синьо-жовтим прапором

Зеленський: 24 лютого мільйони з нас зробили вибір між білим і синьо-жовтим прапором

16:15 23.02.2023
Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

01:09 23.02.2023
Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

23:47 22.02.2023
Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

15:48 22.02.2023
Зеленський обговорив із президентом Естонії саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі

Зеленський обговорив із президентом Естонії саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі

13:55 22.02.2023
Зеленський обговорив із президентом Пакистану "зернову ініціативу"

Зеленський обговорив із президентом Пакистану "зернову ініціативу"

13:37 22.02.2023
Зеленський у зверненні до випускників військових академій Одеси та Львова: Українці пишаються своєю армією, впевнений, що ви зможете стати саме такими воїнами

Зеленський у зверненні до випускників військових академій Одеси та Львова: Українці пишаються своєю армією, впевнений, що ви зможете стати саме такими воїнами

23:42 21.02.2023
У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва - ЗМІ

Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

За добу ЗС України знищили 970 окупантів, 13 танків, 11 артсистем, 3 одиниці РСЗВ і 4 БПЛА

Ситуація на сході важка, але робимо все, щоб вистояти - Зеленський

Зеленський подякував за підтримку резолюції ГА ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

ОСТАННЄ

Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва - ЗМІ

Шмигаль у роковини вторгнення РФ: Україна відновиться заради кожного, хто віддав життя за вільне майбутнє для наступних поколінь

Російські окупанти обстріляли Чернігівщину та Сумщину, інформації про постраждалих немає - ОК "Північ"

Окупанти продовжують атаки в районі Бахмута, Авдіївки, Сватового та Кремінної - ISW

Окупанти вночі продовжили обстрілювати Донеччину, за добу загинуло 2 жителів, поранено 7 - голова обладміністрації

РФ готує операції під чужим прапором на кордоні Чернігівської області та в Молдові - ISW

Окупанти знову обстріляли лікарню в Херсоні, постраждалих немає - обладміністрація

Єдиною причиною агресії РФ стали неоімперські амбіції та експансіонізм російського керівництва - МЗС України

Прогноз погоди на вихідні 25–26 лютого: кінець зими буде теплим

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 927 поранено - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА