Я пишаюся всіма, хто б'ється за Україну - Зеленський на нагородженні військових і рятувальників

Президент України Володимир Зеленський вручив у п'ятницю на Софійській площі державні нагороди військовослужбовцям і рятувальникам.

"Сьогодні, після року вирішальної війни за незалежність, я хочу сказати всім вам, хто б'ється за Україну і живе Україною: я пишаюся вами. Ми всі пишаємося вами. І нехай ця гордість іде окопами, площами. Нехай ця гордість говорить: "Україна живе". І нехай вона не забуває, скільки героїв віддали своє життя", - сказав він.

"Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Я дякую всім, хто витримав лютий рік і дає Україні незламність", - сказав також Зеленський.