За добу ворог обстріляв п’ять громад у Сумській області

За минулу добу четверга, 23 лютого, російські окупанти обстріляли 5 тергромад Сумської області, зафіксовано 93 прильоти, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Миропільської, Білопільської, Хотинської, Новослобідської, Краснопільської. Було зафіксовано 93 прильоти, з яких 42 прильоти з мінометів, 7 - з артилерії, скидання 4 ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатомета", - йдеться в повідомленні в телеграмі ОВА.

Зокрема, у Краснопільській громаді внаслідок обстрілу (1 приліт) села Рясне пошкоджено 1 нежитловий будинок. Також територію громади обстрілювали з мінометів - 5 прильотів. Було зафіксовано скидання боєприпасів типу "ВОГ" із квадрокоптерів, запущених з території Росії.

У Миропільській громаді з 9.45 росіяни стріляли з мінометів - 6 прильотів. Близько 11.40 здійснено артилерійський обстріл (САУ) - 6 прильотів.

Білопільську громаду протягом дня ворог обстрілював із мінометів - 22 прильоти та гранатометів - 40 прильотів.

У Хотинській громаді об 11.10 було зафіксовано мінометний обстріл - 5 прильотів.

По території Новослобідської громади росіяни випустили 4 міни.