Події

07:21 24.02.2023

ЗС України за добу відбили близько 100 атак на 5 напрямках

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ЗС України за добу відбили близько 100 атак на 5 напрямках

За минулу добу українські військові відбили майже 100 атак противника на 5 напрямках східних областей України, повідомили в Генштабі.

"Російська федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках", - ідеться у зведенні на фейсбук-сторінці.

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт ворога.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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