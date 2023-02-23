Російські пересування на кордоні з Чернігівською областю до наступу відношення не мають – Данілов

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у четвер розглядалася, серед іншого, ситуація на кордонах України, сказав в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Сьогодні відбулося засідання Ставки, були представники, які перебувають безпосередньо на кордонах із Білоруссю, Молдовою. Пересування, які вони роблять на кордонах із Чернігівською областю, до наступу не мають жодного відношення", - сказав він.

"Щодо Молдови… переворот, який вони планували, одна з наших розвідок повідомила, повідомила нашому президенту, той – президенту Молдови. Росіяни не змогли скористатися моментом, але це не означає, що саме там, на молдавському напрямку вони не спробують захопити владу", – зазначив секретар РНБО.

На думку Данілова, "ім важливо, щоб частину військ ми відволікали на цей напрямок. Тому що, якщо там з'явиться точка нестабільності, ми змушені будемо на це реагувати".

Говорячи про ситуацію в Бахмуті, Данілов зазначив, що "втрати, які там зазнають терористи, просто вражають".