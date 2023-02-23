Ексгенпрокурор Луценко підтвердив своє призначення командувачем взводу ударних безпілотників

Ексміністр внутрішніх справ (2005-2006, 2008-2010 рр.), ексгенеральний прокурор (2016-2019 рр.) і народний депутат трьох скликань Верховної Ради Юрій Луценко підтвердив своє призначення командиром взводу ударних безпілотних літальних апаратів і повідомив, що наразі виконує бойові завдання в районі м. Бахмут Донецької області.

"Приїхав з бахмутської передової на базу. Сильно здивований з реакції ФБ на моє призначення комвзводу роти БПЛА. Друзі якось надмірно щасливі від рядової події, недруги звично бурхливо ненавидять мене... На тлі цього - вуличні бої в передмісті Бахмута, перерізані траси сполучення, нестача БК, смертельна втома героїчної піхоти. В цих обставинах я віджартовуюся від поздоровлень словами, що кар’єра нарешті пішла вгору, але справді щиро вдячний кожному за добре слово... Честь маю", - написав Луценко у фейсбуці у четвер увечері.

Днем раніше прессекретар Луценка Лариса Сарган повідомила, що ексгенпрокурора у званні капітана призначено командиром взводу БПЛА указом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. "Наказом головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини #... ЗСУ", - написала вона у фейсбуці.