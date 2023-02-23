Події

20:48 23.02.2023

Ексгенпрокурор Луценко підтвердив своє призначення командувачем взводу ударних безпілотників

1 хв читати

Ексміністр внутрішніх справ (2005-2006, 2008-2010 рр.), ексгенеральний прокурор (2016-2019 рр.) і народний депутат трьох скликань Верховної Ради Юрій Луценко підтвердив своє призначення командиром взводу ударних безпілотних літальних апаратів і повідомив, що наразі виконує бойові завдання в районі м. Бахмут Донецької області.

"Приїхав з бахмутської передової на базу. Сильно здивований з реакції ФБ на моє призначення комвзводу роти БПЛА. Друзі якось надмірно щасливі від рядової події, недруги звично бурхливо ненавидять мене... На тлі цього - вуличні бої в передмісті Бахмута, перерізані траси сполучення, нестача БК, смертельна втома героїчної піхоти. В цих обставинах я віджартовуюся від поздоровлень словами, що кар’єра нарешті пішла вгору, але справді щиро вдячний кожному за добре слово... Честь маю", - написав Луценко у фейсбуці у четвер увечері.

Днем раніше прессекретар Луценка Лариса Сарган повідомила, що ексгенпрокурора у званні капітана призначено командиром взводу БПЛА указом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. "Наказом головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини #... ЗСУ", - написала вона у фейсбуці.

 

Теги: #луценко #війна #призначення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 23.02.2023
"Укргідроенерго" втратило з початку війни з Росією 1500 МВт потужності

"Укргідроенерго" втратило з початку війни з Росією 1500 МВт потужності

20:19 23.02.2023
Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

14:39 23.02.2023
З початку вторгнення РФ загинули 106 українських медиків, з них 33 – на робочому місці – міністр Ляшко

З початку вторгнення РФ загинули 106 українських медиків, з них 33 – на робочому місці – міністр Ляшко

13:31 23.02.2023
РФ завдала майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення - Генштаб ЗСУ

РФ завдала майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення - Генштаб ЗСУ

13:03 23.02.2023
Кремль готує населення РФ до затяжного конфлікту - Генштаб ЗСУ

Кремль готує населення РФ до затяжного конфлікту - Генштаб ЗСУ

12:43 23.02.2023
У Міноборони назвали десять головних перемог ЗСУ за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ

У Міноборони назвали десять головних перемог ЗСУ за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ

11:43 23.02.2023
Мета Кремля - захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області - Генштаб ЗСУ

Мета Кремля - захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області - Генштаб ЗСУ

10:19 23.02.2023
Вторгнення РФ відкинуло Україну на 15 років тому у питаннях бідності, але реформи пом'якшили падіння та допоможуть швидкому відновленню – СБ

Вторгнення РФ відкинуло Україну на 15 років тому у питаннях бідності, але реформи пом'якшили падіння та допоможуть швидкому відновленню – СБ

20:20 22.02.2023
Єрмак: Є відчуття, що ми рухаємося до перемоги

Єрмак: Є відчуття, що ми рухаємося до перемоги

19:28 22.02.2023
Збитки українських медвишів через війну перевищують 385 млн грн

Збитки українських медвишів через війну перевищують 385 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з річницею нападу Росії на Україну

Наєв спростував повідомлення про збільшення чисельності угруповань окупантів біля кордонів Чернігівської та Сумської областей

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр

Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

ОСТАННЄ

Відстань для нас уже не має значення – Данілов про вибухи в Маріуполі

Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з річницею нападу Росії на Україну

Єрмак анонсував проведення у Києві санкційного форуму

Мінреінтеграції створить реєстр в'язнів Кремля – Верещук

Зеленський обговорив із президентом Єгипту відкриття продовольчих хабів в Африці

"Укрзалізниця" дещо знизила перевезення зерна до портів через саботаж РФ "зернового коридору"

Польща почала укріплювати кордон із Росією та Білоруссю

Окупанти завдали дев'яти ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Генасамблея ООН проголосує за проєкт резолюції, який вимагає негайного виведення російських військ із території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА