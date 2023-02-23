Зеленський обговорив із президентом Єгипту відкриття продовольчих хабів в Африці

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі питання посилення продовольчої безпеки та взаємодію у відкритті Україною продовольчих хабів в Африці.

Як повідомляється в телеграм-каналі глави Української держави в четвер, сторони також наголосили на важливості продовження "зернової ініціативи".

"Підтримали цілі та принципи Статуту ООН, зокрема суверенітету й територіальної цілісності держав", - ідеться в повідомленні.