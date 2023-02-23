Події

20:27 23.02.2023

Зеленський обговорив із президентом Єгипту відкриття продовольчих хабів в Африці

1 хв читати
Зеленський обговорив із президентом Єгипту відкриття продовольчих хабів в Африці

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі питання посилення продовольчої безпеки та взаємодію у відкритті Україною продовольчих хабів в Африці.

Як повідомляється в телеграм-каналі глави Української держави в четвер, сторони також наголосили на важливості продовження "зернової ініціативи".

"Підтримали цілі та принципи Статуту ООН, зокрема суверенітету й територіальної цілісності держав", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #єгипет #президенти #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 15.02.2023
Зеленський обговорив із президентом Азербайджану співпрацю на міжнародних майданчиках

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану співпрацю на міжнародних майданчиках

21:47 10.02.2023
ООН запросила $77 млн на передачу продовольства постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії

ООН запросила $77 млн на передачу продовольства постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії

07:59 02.02.2023
П'ять суден з українським продовольством прямують до Китаю, Єгипту, Туреччини, Іспанії та Португалії

П'ять суден з українським продовольством прямують до Китаю, Єгипту, Туреччини, Іспанії та Португалії

00:57 01.02.2023
Три судна зі 166,5 тис. тонн агропродукції залишили українські порти у вівторок після дводенної паузи

Три судна зі 166,5 тис. тонн агропродукції залишили українські порти у вівторок після дводенної паузи

20:01 30.01.2023
Кувейт запросили для участі у програмі "Grain from Ukraine" та проєктах з відновлення України

Кувейт запросили для участі у програмі "Grain from Ukraine" та проєктах з відновлення України

19:54 29.01.2023
Новообраний президент Чехії Павел запевнив Зеленського у подальшій підтримці України

Новообраний президент Чехії Павел запевнив Зеленського у подальшій підтримці України

07:52 29.01.2023
Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

07:57 28.01.2023
Сім суден доставлять українське продовольство до Іспанії, Італії, Китаю, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Кенії

Сім суден доставлять українське продовольство до Іспанії, Італії, Китаю, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Кенії

07:34 28.01.2023
Сирія стикається з безпрецедентною нестачею їжі

Сирія стикається з безпрецедентною нестачею їжі

07:53 23.01.2023
Зафрахтоване ООН судно з 30 тис. тонн пшениці для Ефіопії вийшло з українського порту

Зафрахтоване ООН судно з 30 тис. тонн пшениці для Ефіопії вийшло з українського порту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з річницею нападу Росії на Україну

Наєв спростував повідомлення про збільшення чисельності угруповань окупантів біля кордонів Чернігівської та Сумської областей

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр

Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

ОСТАННЄ

Відстань для нас уже не має значення – Данілов про вибухи в Маріуполі

"Укргідроенерго" втратило з початку війни з Росією 1500 МВт потужності

Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з річницею нападу Росії на Україну

Ексгенпрокурор Луценко підтвердив своє призначення командувачем взводу ударних безпілотників

Єрмак анонсував проведення у Києві санкційного форуму

Мінреінтеграції створить реєстр в'язнів Кремля – Верещук

Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

"Укрзалізниця" дещо знизила перевезення зерна до портів через саботаж РФ "зернового коридору"

Польща почала укріплювати кордон із Росією та Білоруссю

Окупанти завдали дев'яти ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА