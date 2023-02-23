Події

19:47 23.02.2023

Окупанти завдали дев'яти ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

2 хв читати
Окупанти завдали дев'яти ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали дев'яти ракетних ударів по території України, один із яких - по цивільній адміністративній будівлі смт Дворічна Харківської області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також окупанти завдали 28 авіаційних ударів і здійснили понад 40 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок цього постраждали цивільні об'єкти міста Берислав, смт Зеленівка та Білозерка Херсонської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За даними Генштабу, окупанти в четвер намагалися наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, але безуспішно.

"Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено", - йдеться у зведенні.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, зокрема, міст Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Марганець Дніпропетровської області.

"Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Як наслідок - втрачає техніку: наші захисники знищили російські БПЛА типу "Мерлін" та "Зала", - повідомляється у зведенні.

Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області.

"Значна загроза нанесення подальших ракетних ударів по всій території України", - повідомили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 23.02.2023
Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

19:02 23.02.2023
Жителів окупованого Маріуполя змушують будувати оборонні позиції за пайки, а у Мелітополі дітей набирають у "юнармійці"

Жителів окупованого Маріуполя змушують будувати оборонні позиції за пайки, а у Мелітополі дітей набирають у "юнармійці"

08:02 23.02.2023
Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

07:05 23.02.2023
Деякі підрозділи окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром

Деякі підрозділи окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром

06:55 23.02.2023
ЗС України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу

ЗС України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу

19:01 22.02.2023
Окупанти в Токмаку налагодили розбір викрадених у місцевих жителів автомобілів на запчастини

Окупанти в Токмаку налагодили розбір викрадених у місцевих жителів автомобілів на запчастини

08:44 22.02.2023
Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

08:18 22.02.2023
За добу ЗС України знищили 620 окупантів, 8 танків, 3 БПЛА

За добу ЗС України знищили 620 окупантів, 8 танків, 3 БПЛА

07:04 22.02.2023
Ворог продовжує насильницьку паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Херсонської області

Ворог продовжує насильницьку паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Херсонської області

18:59 21.02.2023
Окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, ведуть вогонь по будинках мирного населення – Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, ведуть вогонь по будинках мирного населення – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з річницею нападу Росії на Україну

Наєв спростував повідомлення про збільшення чисельності угруповань окупантів біля кордонів Чернігівської та Сумської областей

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр

Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

ОСТАННЄ

Відстань для нас уже не має значення – Данілов про вибухи в Маріуполі

"Укргідроенерго" втратило з початку війни з Росією 1500 МВт потужності

Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з річницею нападу Росії на Україну

Ексгенпрокурор Луценко підтвердив своє призначення командувачем взводу ударних безпілотників

Єрмак анонсував проведення у Києві санкційного форуму

Мінреінтеграції створить реєстр в'язнів Кремля – Верещук

Зеленський обговорив із президентом Єгипту відкриття продовольчих хабів в Африці

Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

"Укрзалізниця" дещо знизила перевезення зерна до портів через саботаж РФ "зернового коридору"

Польща почала укріплювати кордон із Росією та Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА