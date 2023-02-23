Окупанти завдали дев'яти ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали дев'яти ракетних ударів по території України, один із яких - по цивільній адміністративній будівлі смт Дворічна Харківської області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також окупанти завдали 28 авіаційних ударів і здійснили понад 40 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок цього постраждали цивільні об'єкти міста Берислав, смт Зеленівка та Білозерка Херсонської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За даними Генштабу, окупанти в четвер намагалися наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, але безуспішно.

"Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено", - йдеться у зведенні.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, зокрема, міст Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Марганець Дніпропетровської області.

"Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Як наслідок - втрачає техніку: наші захисники знищили російські БПЛА типу "Мерлін" та "Зала", - повідомляється у зведенні.

Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області.

"Значна загроза нанесення подальших ракетних ударів по всій території України", - повідомили в Генштабі.