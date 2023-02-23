Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів за минулу добу, а також чотирьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження живої сили та один "інший важливий об'єкт ворога". Який саме - не уточнюється.

Також повідомляється про втрати окупантів у попередні періоди. "У Донецьку в ніч із 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру шести автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ", - ідеться у зведенні.