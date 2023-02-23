Події

11:53 23.02.2023

Росія не переможе в цій війні. Уся Іспанія з Україною - прем'єр

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прибув в Україну з візитом, відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

"Буча та Ірпінь показують рани і шрами путінського варварства. Росія не переможе в цій війні", - написав він у твіттері в четвер.

"Вся Іспанія з Україною", - запевнив прем'єр Іспанії.

Твіт супроводжується відео, на якому іспанський прем'єр оглядає зруйновані будинки Бучі та Ірпеня.

Це друга поїздка Санчеса до України. Перед цим він приїжджав у квітні минулого року.

 

Теги: #санчес #київська_область

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