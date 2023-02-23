Події

07:05 23.02.2023

Деякі підрозділи окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром

1 хв читати
Деякі підрозділи окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром

Деякі підрозділи російських окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром (Донецька обл.), внаслідок чого зазнали значних втрат особового складу, повідомляє Генеральний штаб України.

"У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях", - йдеться у повідомленні.

А тим часом ворог продовжує насаджувати паспортизацію громадянам України.

"Так, жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби", - додали у відомстві.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 23.02.2023
Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

06:55 23.02.2023
ЗС України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу

ЗС України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу

19:01 22.02.2023
Окупанти в Токмаку налагодили розбір викрадених у місцевих жителів автомобілів на запчастини

Окупанти в Токмаку налагодили розбір викрадених у місцевих жителів автомобілів на запчастини

08:44 22.02.2023
Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

08:18 22.02.2023
За добу ЗС України знищили 620 окупантів, 8 танків, 3 БПЛА

За добу ЗС України знищили 620 окупантів, 8 танків, 3 БПЛА

07:04 22.02.2023
Ворог продовжує насильницьку паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Херсонської області

Ворог продовжує насильницьку паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Херсонської області

18:59 21.02.2023
Окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, ведуть вогонь по будинках мирного населення – Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, ведуть вогонь по будинках мирного населення – Генштаб ЗСУ

08:52 21.02.2023
За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

07:06 21.02.2023
За добу ворог завдав 34 ракетних та авіаудари, здійснив 86 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 34 ракетних та авіаудари, здійснив 86 обстрілів із РСЗВ

07:01 21.02.2023
За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, окупанти продовжують наступати на п'яти напрямках

За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, окупанти продовжують наступати на п'яти напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

ОСТАННЄ

За добу на Харківщині троє постраждалих у результаті ворожого обстрілу

Ізраїльська армія завдає ударів по сектору Гази у відповідь на ракетні пуски

До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Санчес

Ворог продовжує обстрілювати Очаківську громаду Миколаївської області

Американська EQT передала АТ "Укргазвидобування" обладнання для відновлення видобутку вуглеводнів

На аеродромі у Запоріжжі незаконно демонтували близько 400 плит злітно-посадкової смуги

У Запоріжжі 23 лютого відновлять роботу міськелектротранспорту

Окупанти обстріляли шість громад Сумської області, є поранені та руйнування інфраструктури

23 лютого: Цей день в Україні та в світі

Швейцарія готує пакет гуманітарної допомоги Україні та Молдові на понад $150 мільйонів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА