Деякі підрозділи окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром

Деякі підрозділи російських окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром (Донецька обл.), внаслідок чого зазнали значних втрат особового складу, повідомляє Генеральний штаб України.

"У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях", - йдеться у повідомленні.

А тим часом ворог продовжує насаджувати паспортизацію громадянам України.

"Так, жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби", - додали у відомстві.