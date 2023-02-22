Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Президент України Володимир Зеленський назвав "добрими" результати формування нових бригад "Гвардії настання".

"Як і завжди протягом дня отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про формування нових бригад "Гвардії наступу". Результати хороші", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків держави. Ми не знижуватимемо тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Подробиці повідомлю", - сказав він.