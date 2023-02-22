Події

23:47 22.02.2023

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

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Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак обговорили реалізацію домовленостей двох країн щодо швидкості постачання військової допомоги.

"Провів розмову зі справжнім другом України – прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Лондона. Ціную розуміння Великобританією того, що швидкість поставки військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою. Разом наближаємо нашу спільну перемогу!", - написав Зеленський у телеграм-каналі. 

Теги: #україна #розмова #зеленський #сунак

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