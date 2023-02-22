Події

18:37 22.02.2023

Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони минулої доби вразили два райони зосередження живої сили противника, йдеться у зведенні.

Теги: #зсу #удари #окупанти

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