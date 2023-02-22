Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони минулої доби вразили два райони зосередження живої сили противника, йдеться у зведенні.