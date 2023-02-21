НАТО та ЄС обговорили з Україною прискорення постачання Києва боєприпасами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що разом із високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем та главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорив необхідність нарощування виробництва озброєнь і, зокрема, боєприпасів, для постачання Києва.

"Ми завершили позапланову ревізію запасів боєприпасів. Ми зустрічалися з представниками оборонної промисловості минулої осені та продовжуємо з ними працювати. Ми збільшимо наші цілі щодо запасів боєприпасів у рамках процесу оборонного планування НАТО", - сказав Столтенберг у вівторок на пресконференції у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу після тристоронньої зустрічі з Боррелем і Кулебою.

За словами генсека НАТО, триває "логістична битва", оскільки озброєння, які Захід уже поставив Україні, потребують забезпечення боєприпасами. Ця зустріч, пояснив він, присвячена тому, як можна прискорити виробництво боєприпасів.

На його думку, частково це можна зробити за рахунок покращення бюрократичних процедур, які надто затягнуті. НАТО працює над проблемою покращення постачання боєприпасів на рівні підрозділів у своїй системі, взаємодіє з Євросоюзом та Україною.

"Ось чому ми прийняли рішення зібрати наших експертів, щоб бачити, що ми можемо ще зробити, щоб прискорити виробництво, і ось чому НАТО вже прийняло рішення допомогти Україні посилити свій потенціал у закупівлі та постачанні", - зазначив генсек альянсу.

У свою чергу, Боррель заявив про необхідність "прискорити сьогодні нашу військову підтримку України боєприпасами". Він повідомив, що на початку березня (7-8 березня у Стокгольмі) Рада ЄС проведе нараду міністрів оборони. "Рішення залежить від міністрів держав-членів, але ми маємо підготувати ці рішення, ми маємо діяти невідкладно", - продовжив голова дипломатії ЄС, відповідаючи на запитання.

Він повідомив, що розіслав усім міністрам листа із проханням надати Україні боєприпаси зі своїх резервів та враховувати пріоритет України у тих контрактах на виробництво боєприпасів, які вони вже розмістили в оборонно-промисловому комплексі. Рахунок часу, зазначив Боррель, йде "тижнями, а не місяцями".

"Перше, що треба зробити, - використовувати те, що ми вже маємо. А друге - отримати більше. Для цього нам необхідно розмістити замовлення, закупити боєприпаси (...) і збільшити промисловий потенціал, - пояснив глава європейської дипломатії. - На сьогодні темп використання боєприпасів перевищує той темп, за якого вони виробляються".

Боррель назвав три пріоритети у сфері забезпечення боєприпасами: "методи закупівель для постачання, виробництво та мобілізація тих ресурсів, які вже є". У цьому він убачає "мету стратегічної координації" в умовах воєнних дій в Україні.