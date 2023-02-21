На півдні Туреччини зафіксували майже 100 афтершоків після нового землетрусу

Близько 90 повторних сейсмічних поштовхів послідувало після нового землетрусу на півдні Туреччини, повідомляють турецькі ЗМІ з посиланням на Управління боротьби зі стихійними лихами та НС (AFAD).

Магнітуда найпотужнішого афтершоку становила 5,8.

В AFAD зазначили, що направили до провінції Хатай, яка постраждала від стихії, пошуково-рятувальні команди.

Землетрус магнітудою 6,4 стався на півдні Туреччини напередодні увечері. За останніми даними, загинули шестеро людей і 294 дістали поранень.

Стихія обрушилася на райони, які вже сильно постраждали раніше в лютому. Потужний землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині у ніч проти 6 лютого. Кількість жертв тоді перевищила 41 тис. осіб. Цей землетрус спричинив серйозні руйнування та жертви і в сусідній Сирії.