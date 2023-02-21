Онлайн-диктант кримськотатарською мовою відбудеться у вівторок увечері - Мінреінтеграції

Онлайн-диктант кримськотатарською мовою до Міжнародного дня рідної мови відбудеться увечері 21 лютого, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні - у Міжнародний день рідної мови, який щорічно відзначається 21 лютого,- буде проведений п’ятий онлайн-диктант кримськотатарською мовою. Диктант читатимуть з Криму о 18:30 (о 17:30 за київським часом). Його можна буде послухати у прямому ефірі на Facebook-сторінці організаторів та YouTube-каналі кримськотатарського телеканалу ATR", - ідеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Зазначається, що до написання диктанту можуть приєднатися всі охочі, а після завершення текст буде оприлюднений латиницею та кирилицею.

У міністерстві наголошують, що метою цього заходу є підтримка кримськотатарської мови.