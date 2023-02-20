Події

20:16 20.02.2023

Американські сенатори закликають надати Саакашвілі необхідне лікування

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Американські сенатори закликають надати Саакашвілі необхідне лікування

Американські сенатори Джин Шахін і Річард Дурбін, які другий день перебувають з візитом у Тбілісі, заявили в понеділок про тверду підтримку США суверенітету Грузії та її прозахідного курсу.

"США протягом останніх тридцяти років твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії, а також прагнення грузинського народу інтегруватися до євроатлантичних структур", - сказала на пресконференції Шахін. При цьому сенатор не відповіла прямо на запитання грузинських журналістів, чи не вбачають у Вашингтоні в діях і заявах влади Грузії спроб проводити політику зближення з Росією.

"Повідомлення, що нібито грузинська влада проводить антизахідну політику, викликає лише жаль", - зазначила Шахін.

Коментуючи питання про стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та вимог певних сил його звільнення з ув'язнення, направлення на лікування за кордон, сенатор Дурбін заявив, що давно знайомий із Саакашвілі, проте не має вичерпної інформації про правові звинувачення на його адресу.

"Не можу коментувати і медичну складову цього питання, хоча виходячи з повідомлень, що здоров'я Саакашвілі з кожним днем погіршується, хочу звернутися до всіх (із закликом) дотримуватись його прав і надавати необхідне відповідне лікування", - сказав Дурбін.

Відповідаючи на питання щодо розгляду в парламенті Грузії законопроєкту про іноземних агентів, Шахін зазначила, що цей законопроєкт не має спільного з аналогічним законом, який діє у США.

"Цей законопроєкт схожий на чинний у Росії закон про іноземних агентів, а також на закон, ухвалений в Угорщині. Ці закони не відповідають стандартам Євросоюзу та правам людини, тому коли ми говоримо про відхід від демократії, мається на увазі і це", - сказала сенатор.

Американські сенатори провели у Тбілісі зустрічі з президентом, прем'єр-міністром, представниками політичних партій та неурядових організацій.

 

 

Теги: #сша #саакашвілі #грузія #сенатори

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