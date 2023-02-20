Dragon Capital завершив реконструкцію київського ТЦ Piramida, повідомили у пресслужбі Dragon Capital Property Management.

Як повідомляється в релізі, реновацію ТЦ Piramida було розпочато в 2020 році, навесні 2021 року було побудовано нову торгову галерею, в результаті чого загальна площа об'єкта збільшилася з 16,8 тис. кв. м до 20,6 тис. кв. м.

Влітку 2022 року, під час воєнних дій, було реконструйовано вхід до станції метро "Позняки" та впорядковано прилеглу територію.

Наразі інвестор завершив роботи з реновації фасаду та паркінгу з боку пр. Бажана. На оновленому фасаді ТЦ Piramida встановлено LED-екран площею 350 кв. та вагою 7 тонн, нові енергозбережні вивіски для орендарів та місця реклами.

Паркінг перед торговим центром повністю переплановано, оновлено та збільшено на 40 машиномісць.

ТЦ Piramida (вул. Мишуги, 4) входить до портфелю нерухомості інвестиційної компанії Dragon Capital, управління яким здійснює підрозділ Dragon Capital Property Management.

На сьогодні в управлінні Dragon Capital Property Management перебувають 28 об'єктів комерційної нерухомості, з них 12 офісних центрів, 6 торгових комплексів і 10 логістичних комплексів, площею близько 650 тис. кв. м.