Події

13:02 20.02.2023

Dragon Capital завершив реконструкцію київського ТЦ Piramida

1 хв читати

Dragon Capital завершив реконструкцію київського ТЦ Piramida, повідомили у пресслужбі Dragon Capital Property Management.

Як повідомляється в релізі, реновацію ТЦ Piramida було розпочато в 2020 році, навесні 2021 року було побудовано нову торгову галерею, в результаті чого загальна площа об'єкта збільшилася з 16,8 тис. кв. м до 20,6 тис. кв. м.

Влітку 2022 року, під час воєнних дій, було реконструйовано вхід до станції метро "Позняки" та впорядковано прилеглу територію.

Наразі інвестор завершив роботи з реновації фасаду та паркінгу з боку пр. Бажана. На оновленому фасаді ТЦ Piramida встановлено LED-екран площею 350 кв. та вагою 7 тонн, нові енергозбережні вивіски для орендарів та місця реклами.

Паркінг перед торговим центром повністю переплановано, оновлено та збільшено на 40 машиномісць.

ТЦ Piramida (вул. Мишуги, 4) входить до портфелю нерухомості інвестиційної компанії Dragon Capital, управління яким здійснює підрозділ Dragon Capital Property Management.

На сьогодні в управлінні Dragon Capital Property Management перебувають 28 об'єктів комерційної нерухомості, з них 12 офісних центрів, 6 торгових комплексів і 10 логістичних комплексів, площею близько 650 тис. кв. м.

Теги: #тц #нерухомість #dragon_capital

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 17.02.2023
Через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла - Шмигаль

Через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла - Шмигаль

08:47 16.02.2023
Ринок логістичної нерухомості Львівщини збільшиться на 80 тис. кв. м у 2023 р. - Watermelon Development

Ринок логістичної нерухомості Львівщини збільшиться на 80 тис. кв. м у 2023 р. - Watermelon Development

16:11 15.02.2023
Відбулися обшуки в IT-компанії MacPaw та у її засновника

Відбулися обшуки в IT-компанії MacPaw та у її засновника

15:51 08.02.2023
Київ спрямує 350 млн грн на ремонт укриттів у 2023 році

Київ спрямує 350 млн грн на ремонт укриттів у 2023 році

11:29 08.02.2023
Старт продажу нових житлових проєктів в Україні заблоковано вже 4 місяці через неможливість реєструвати майнові права - експерт

Старт продажу нових житлових проєктів в Україні заблоковано вже 4 місяці через неможливість реєструвати майнові права - експерт

10:58 07.02.2023
"Ковальська" приєдналася до проєкту Neo-Eco відновлення будинків у Гостомелі

"Ковальська" приєдналася до проєкту Neo-Eco відновлення будинків у Гостомелі

18:10 03.02.2023
У Херсоні внаслідок російського обстрілу згорів ТЦ "Епіцентр"

У Херсоні внаслідок російського обстрілу згорів ТЦ "Епіцентр"

13:18 03.02.2023
Оренда однокімнатної квартири у Львові у півтора раза дорожча, ніж у Києві - дослідження

Оренда однокімнатної квартири у Львові у півтора раза дорожча, ніж у Києві - дослідження

15:51 01.02.2023
СБУ розслідує участь окремих будівельних компаній Києва у легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб

СБУ розслідує участь окремих будівельних компаній Києва у легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб

14:11 01.02.2023
Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - директор UTG

Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - директор UTG

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Путін продовжує робити помилки – Байден

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

ОСТАННЄ

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

У ПС ЗСУ не виключають кількох хвиль російських атак 23 і 24 лютого

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

На Алеї сміливості в Києві відкрито табличку, присвячену Байдену

Путін продовжує робити помилки – Байден

Кулеба повідомив, що вирушає у відрядження до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА