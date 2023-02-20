Через дев'ять років після Революції гідності битва за нашу незалежність триває – Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Українці знають, що таке виборювати та захищати власну свободу, і на площах, і на барикадах, і на передовій, зазначив президент України Володимир Зеленський у зверненні, присвяченому Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні у понеділок, 20 лютого.

"У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємося і завжди проявляємо хоробрість і самовідданість. Українці стають за брата, і братом є кожен, хто українець. Це основа нашої єдності. Єдності, яка дає майбутнє нашій державі та народу. Єдності, яка дає нам незламність, і це основа нашого зв'язку зі світом, з усіма, хто цінує свободу і хто готовий захищати її... Настає час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. У своїй Україні. Яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що зараз, захищаючи країну, українці пам'ятають, що їхня міцність і сила духу ґрунтуються на міцності та силі духу багатьох українців, які не здавалися, мріяли та діяли задля того, щоб Україна жила.

"Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну та українців під час Революції гідності. Героїв Небесної сотні. Людей різного віку та професій і з різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей. Це повага до кожної людини. Свобода та рівність. Демократія. Відкритість України до світу та поєднаність нашої держави з усією Європою. І, безумовно, це – незалежність України. Те, що мотивувало Майдани збиратися та захищатися. Те, що мотивує тепер боротися та звільняти нашу землю", - зазначив Зеленський.

"Через дев'ять років після Революції гідності битва за нашу незалежність триває. За самостійну, вільну та сильну Україну, європейську та демократичну, незалежну та цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", - упевнений президент.