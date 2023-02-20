Події

09:42 20.02.2023

Через дев'ять років після Революції гідності битва за нашу незалежність триває – Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні

2 хв читати
Через дев'ять років після Революції гідності битва за нашу незалежність триває – Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Українці знають, що таке виборювати та захищати власну свободу, і на площах, і на барикадах, і на передовій, зазначив президент України Володимир Зеленський у зверненні, присвяченому Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні у понеділок, 20 лютого.

"У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємося і завжди проявляємо хоробрість і самовідданість. Українці стають за брата, і братом є кожен, хто українець. Це основа нашої єдності. Єдності, яка дає майбутнє нашій державі та народу. Єдності, яка дає нам незламність, і це основа нашого зв'язку зі світом, з усіма, хто цінує свободу і хто готовий захищати її... Настає час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. У своїй Україні. Яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що зараз, захищаючи країну, українці пам'ятають, що їхня міцність і сила духу ґрунтуються на міцності та силі духу багатьох українців, які не здавалися, мріяли та діяли задля того, щоб Україна жила.

"Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну та українців під час Революції гідності. Героїв Небесної сотні. Людей різного віку та професій і з різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей. Це повага до кожної людини. Свобода та рівність. Демократія. Відкритість України до світу та поєднаність нашої держави з усією Європою. І, безумовно, це – незалежність України. Те, що мотивувало Майдани збиратися та захищатися. Те, що мотивує тепер боротися та звільняти нашу землю", - зазначив Зеленський.

"Через дев'ять років після Революції гідності битва за нашу незалежність триває. За самостійну, вільну та сильну Україну, європейську та демократичну, незалежну та цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", - упевнений президент.

Теги: #небесна_сотня #роковини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 20.02.2023
Президент та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Президент та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

09:52 14.02.2023
День Героїв Небесної сотні у 2023 році відбудеться під гаслом "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни" - Мінкультури

День Героїв Небесної сотні у 2023 році відбудеться під гаслом "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни" - Мінкультури

11:05 24.08.2022
У День Незалежності України Зеленський та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

У День Незалежності України Зеленський та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

11:23 17.07.2022
Україна залишається непохитною у своєму зобов'язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збитий рейс MH17 - заява МЗС у зв'язку з восьмими роковинами трагедії

Україна залишається непохитною у своєму зобов'язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збитий рейс MH17 - заява МЗС у зв'язку з восьмими роковинами трагедії

11:07 20.02.2022
Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні

Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні

14:34 08.01.2022
Єнін у річницю катастрофи літака МАУ: справа честі для всього цивілізованого світу притягти винних до відповідальності

Єнін у річницю катастрофи літака МАУ: справа честі для всього цивілізованого світу притягти винних до відповідальності

17:05 17.11.2021
Організація "Родини Небесної сотні" вручила Порошенку подяку за підтримку

Організація "Родини Небесної сотні" вручила Порошенку подяку за підтримку

12:02 25.09.2021
Під Чугуєвом пройшла церемонія пам'яті загиблих в авіакатастрофі Ан-26

Під Чугуєвом пройшла церемонія пам'яті загиблих в авіакатастрофі Ан-26

11:24 25.09.2021
Зеленський у роковини падіння літака Ан-26 біля Чугуєва: Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв

Зеленський у роковини падіння літака Ан-26 біля Чугуєва: Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв

18:17 21.09.2021
У зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру очікується візит до Києва президентів Ізраїлю, Німеччини й Албанії

У зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру очікується візит до Києва президентів Ізраїлю, Німеччини й Албанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

ОСТАННЄ

СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

Протягом минулого року правоохоронці повідомили про підозру у "справах Майдану" 27 особам, до судів направлено 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб

Кабмін переніс кінцеву дату подання звіту комісії з розслідування причин аварії гелікоптера у Броварах на 31 березня

Російські окупанти протягом доби обстрілювали Донецьку область авіацією, ракетами, артилерією, танками та РСЗВ, є загиблі

Окупанти вранці обстріляли Харківщину, дві людини поранені, під завалами приватного будинку може бути жінка

Фронт військових дій, що почався в 2014 році, з 24 лютого 2022-го розтягнувся на більш ніж 3 тис. км - Головнокомандувач ЗСУ

У Росії недостатньо резервів для ведення контрнаступу

Втрати РФ за добу склали 820 одиниць о/с, шість танків та один літак

США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом

Випущені КНДР ракети впали поза виключною економічною зоною Японії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА