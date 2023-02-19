Події

19:22 19.02.2023

Зеленський і Макрон обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру

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Зеленський і Макрон обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном оборонну співпрацю та наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру.

"Продовжив дружній діалог із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю та наближення миру", - написав Зеленський у мікроблозі Твіттер у неділю ввечері.

Президент зазначив, що сторони "підбили підсумки останніх візитів і докладно обговорили наступні дипломатичні заходи".

"Зокрема, щодо реалізації нашої десятикрокової Формули миру", - наголосив глава української держави.

 

 

 

Теги: #франція #макрон #зеленський

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