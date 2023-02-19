Події

13:52 19.02.2023

У Мюнхені пройшло засідання за участю представників підприємств оборонної промисловості України та ФРН - Кулеба

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У Мюнхені в суботу пройшло засідання за участю представників підприємств оборонної промисловості України та ФРН, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, зазначене засідання, яке відбулося під головуванням глав німецької та української дипломатії, було організовано для того, щоб "безпосередньо зв'язати наших виробників".

"Я впевнений, що їхня співпраця створить нові можливості для зміцнення України", - написав Кулеба у Твіттері.

Теги: #опк #мюнхен #засідання

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