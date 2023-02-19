Блінкен заявив Ван І про неприпустимість порушення суверенітету США китайським аеростатом

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі "на полях" Мюнхенської конференції з безпеки із завідувачем канцелярії комісії із закордонних справ ЦК КПК Ван І закликав Китай не допускати в майбутньому повторення інцидентів з аеростатом.

"Держсекретар безпосередньо заявив про неприйнятність порушення суверенітету США та міжнародного права висотним розвідувальним аеростатом КНР у повітряному просторі США, наголосивши, що подібні безвідповідальні дії ніколи більше не повинні повторюватися", - йдеться у заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, Блінкен у ході зустрічі з Ван І "попередив про наслідки, якщо Китай надасть матеріальну допомогу Росії (для війни проти України – ІФ-У) або допомогу у системному обході санкцій".

Держсекретар також зазначив, що США "беззастережно відстоюватимуть свої цінності та інтереси", але при цьому "не хочуть конфлікту з КНР і не прагнуть нової холодної війни".

Факт виявлення китайського аеростата у повітряному просторі США та його знищення американськими військовими вилилися в дипломатичний скандал між двома країнами. Держсекретар США Ентоні Блінкен відклав намічений на початок лютого візит до Пекіна, міністр оборони КНР Вей Фенхе відмовився від бесіди з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Президент США Джо Байден заявив, що розраховує на розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном і налаштований на продовження взаємодії з Пекіном, незважаючи на цей інцидент.

Китайська сторона, у свою чергу, заявляла, що аеростат, попри заяви Вашингтона, не був розвідувальним і просила США не збивати його.