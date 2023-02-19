Події

07:14 19.02.2023

Голова МЗС України прогнозує складнощі із "зерновою ініціативою" при кожному наступному її продовженні

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Голова МЗС України прогнозує складнощі із "зерновою ініціативою" при кожному наступному її продовженні

Україна порушує питання саботажу Росією роботи Чорноморської зернової ініціативи на Мюнхенській безпековій конференції, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

"Це питання буде ставитися регулярно - щоразу, коли закінчуватиметься термін меморандуму. Минулого разу теж була дискусія", - сказав він у кулуарах "Українського ланчу", який організували Фонд Віктора Пінчука та YES на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Без Росії є (варіант) - коли Росії не буде, ось вам і буде варіант без Росії", - додав він, відповідаючи на питання про можливість знайти альтернативний варіант, щоб не залежати від Росії.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та РФ відбулося підписання двох документів – Чорноморської зернової ініціативи – строком дії 120 днів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".

Росія незадовго до продовження зернової ініціативи наприкінці жовтня заявила про вихід із неї, через що тимчасово рух судів було припинено. Однак потім воно все ж таки відбулося – з 19 листопада на чергові 120 днів, хоча Україна пропонувала безстрокове продовження.

15 лютого цього року Кулеба у спільній заяві з віцепрем'єром – головою Мінвідновлення Олександром Кубраковим закликали від імені України міжнародне співтовариство, зокрема ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок у її роботі та розблокування торговельного судноплавства в українські порти Чорного моря.

Українська сторона зазначає, що представники РФ у складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, що прямують через протоку Босфор в/з українських портів. Щодня із запланованих 10 інспекцій зазвичай відбувається менше половини. В результаті, лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства, а черга з суден, що чекають на інспекцію, в Босфорі перевищила 140 одиниць.

Представники України зазначили, що Росія користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів: обсяг перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні в 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року.

 

 

Теги: #продовження #зернова_ініціатива

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