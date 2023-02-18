Обраний президент Чехії Павел закликає бути більш обережними в оцінці варіантів завершення війни

Петр Павел, обраний президентом Чехії на недавніх виборах зізнався, що відчуває песимізм щодо здатності України виграти війну, звільнивши всю свою територію, окуповану Росією.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли звільнення деяких частин української території може призвести до більших людських жертв, ніж суспільство може винести. Ось чому може настати момент, коли українці можуть почати думати про інший результат", - сказав він на 6-му Мюнхенському українському ланчі "Рік потому: боротьба України за свободу. Що далі?", організованому Фондом Віктора Пінчука та YES на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"І ми також повинні бути готові до такого повороту подій, тому що йдеться не про те, щоб очікувати кращого, а про те, щоб бути готовим до гіршого. Тому я закликав би бути обережнішим в оцінці варіантів завершення конфлікту", - зазначив Павел, який у минулому обіймав посаду голови військового комітету НАТО.

Він також висловив побоювання, що якщо Росія розвалиться, то не буде з ким працювати, і проблем може стати ще більше.

Натомість Павелу заперечив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Треба вірити в Україну і не готувати Україну до гіршого. Ми приймаємо щодня багато рішень, які потребують великої відповідальності. Коли підтримуєте нас, не готуйте нас до гіршого. Вірте в Україну та підтримуйте Україну, і ми переможемо", - заявив очільник українського МЗС.

Він закликав не розглядати звільнення Криму окремо, оскільки цим підтверджуються російські наративи, і наголосив, що Сімферополь таке саме українське місто, як і Луганськ.

Кулеба наголосив, що варіант територіальних поступок та нових ліній розмежування неприйнятний. "Ми це робили, це не спрацювало", – заявив міністр.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також заявила, що найбільша помилка – боятися, щоб не було ескалації. "Ескалація вже сталася, щодня люди гинуть (від дій російської армії)", - закликала вона активніше підтримувати Україну.

Незважаючи на цю полеміку, Павел наголосив, що Чехія продовжить максимально підтримувати Україну. Він нагадав, що Чехія однією з перших надала важке озброєння – танки, гелікоптери, БТР, "Гради".

За його словами, наразі радянське озброєння купується по всьому світу, привозиться та ремонтується, а потім вирушає до України, спрощуються митні формальності.

Обраний президент Чехії також запропонував акцентувати увагу на важливості якнайшвидшого забезпечення України засобами ППО: "ППО, зокрема зенітні та протиракетні комплекси, все, що ми можемо поставити, потрібні зараз у короткостроковій перспективі. Судячи з усього, російські військові втрачають свої можливості на землі, і, швидше за все, вони перейдуть до повітряних операцій, тож чим більше засобів ППО ми поставимо в Україну просто зараз, тим краще".

На думку Девіда Х. Петреуса, директора Центрального розвідувального управління США у 2011-2012 рр., у середньостроковій перспективі – до червня – Україна стримуватиме зростаючу російську силу, тому їй необхідно більше озброєння, точної зброї, систем ППО.

Він зазначив, що також вкрай важливим є правильне навчання, щоб різні підрозділи української армії могли мати ефект об'єднаної сили на полі бою, чого не вдалося досягти Росії. Петреус вважає, що така взаємодія дозволить потім зламати оборону росіян на півдні та перервати їхню сухопутну комунікацію з Кримом.

Ексдиректор ЦРУ також виступив за ухвалення рішення про навчання українських льотчиків і техніків F-16 та європейських літаків і надання ракет, які могли б вражати повітряні бази в Криму на відстані 300 км.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також закликав до якнайшвидших поставок сучасної зброї, яка потрібна українцям, щоб впоратися з очікуваним тиском наприкінці квітня-травні-червні.

Він також застеріг від варіанта врегулювання у вигляді простого припинення вогню, оскільки ризик повернення РФ до війни після зміцнення буде дуже високим. Необхідний такий результат війни, який унеможливить це, заморожений конфлікт буде великою помилкою, наголосив Крістерссон.