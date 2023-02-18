За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 мирних мешканців, ще 5 отримали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 17 лютого росіяни вбили 3 мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі. Ще 5 людей в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у суботу.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.