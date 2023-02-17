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12:41 17.02.2023

СБУ повідомила про підозру суддям КС РФ, які "узаконили" приєднання окупованих районів України до Росії

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СБУ повідомила про підозру суддям КС РФ, які "узаконили" приєднання окупованих районів України до Росії

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини десяти суддів Конституційного суду РФ, які причетні до "легітимізації" кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України.

"2 жовтня минулого року вони визнали "законними" договори про "приєднання" до Росії тимчасово окупованих територій України. Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих Донецької та Луганської народних республік, а також частини Запорізької і Херсонської областей", - повідомляється у телеграм-каналі СБУ у п'ятницю.

Як ідеться у повідомленні української спецслужби, на той момент до Конституційного суду РФ входили десять чинних суддів, зокрема голова суду, отже, докази зібрано на всіх посадових осіб, які підтримали це рішення.

"Вище військово-політичне керівництво Росії використовувало даний висновок конституційного суду РФ як формальний етап в анексії захоплених районів України", - наголошують у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським суддям про підозру за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.110 Кримінального кодексу України (допомога у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України. Розслідування здійснюють працівники Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #рф #кс #крим #судді

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