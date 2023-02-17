Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

Сили Міністерства оборони РФ та російських приватних військових кампаній, імовірно, втратили від 175 до 200 тис. людей із початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у п'ятницю, ця цифра, ймовірно, включає приблизно 40-60 тис. убитих.

"За сучасними мірками ці цифри є високим співвідношенням убитих і поранених. Це майже напевно пов'язано з надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил", - наголошується в повідомленні.

У розвідці зазначають, що рівень російських втрат значно збільшився з вересня 2022 року, коли в РФ було запроваджено "часткову мобілізацію". "Сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців. Рівень нещасних випадків у них, імовірно, сягає 50%", - йдеться у звіті.

За даними британської розвідки, причиною більшості втрат РФ стала артилерія.