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23:17 16.02.2023

Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

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Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

НЕК "Укренерго" на п'ятницю, 17 лютого, не доводила ліміти електроспоживання, у результаті оператори системи розподілу анонсують відсутність на цей день графіків відключень, що спостерігається вже шостий день поспіль.

"Останній робочий день тижня на Закарпатті метеорологи обіцяють трохи похмурим, натомість енергетики прогнозують ясним, без будь-якої кольорової клітинки у графіку стабілізаційних відключень, тобто – зі світлом", – зазначило у своєму Facebook "Закарпаттяобленерго".

"Укренерго" не лімітує величини навантаження на п'ятницю. Отже, 17 лютого погодинних відключень на Хмельниччині не буде. Мережеві обмеження у північних громадах області можуть призвести до застосування погодинних відключень у них, але виключно в період максимального навантаження та за гострої необхідності, тобто щоб уникнути аварійної ситуації", – пояснило у Facebook "Хмельницькобленерго".

Станом на вечір четверга про відсутність відключень вже повідомили у своїх соцмережах також "Сумиобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Чернівціобленерго", а також група ДТЕК по відношенню до своїх операторів, зазначивши, що відсутність за умови достатньої пропускної спроможності мереж не відключати світло у Київській та Дніпропетровській областях, а у Києві завтра проводяться режимні виміри споживання. Як пояснювала раніше "Укренерго", проведення вимірів передбачає відсутність обмежень на отримання його об'єктивних показників. За її графіком, завтра також проводяться виміри у Чернівецькій області.

Голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко зі свого боку зазначив, що повітряна атака росіян у ніч на 16 лютого "не стала такою, через яку довелося б застосовувати відключення", тому "Укренерго" не надавала обмежень, і оператори продовжили працювати без стабілізаційних відключень.

"Але продовжують траплятися аварії в інфраструктурі. Наприклад, вийшло з ладу енергообладнання "Укренерго", через що колегам довелося обмежувати постачання в Голосіївському районі. Поки що робочою залишилася одна лінія з двох. Вона не може передавати потрібні обсяги електроенергії, тому постачання доводиться обмежувати ", - Пояснив він.

Водночас глава YASNO звернув увагу, що інформація про відсутність лімітів стосується лише населення, у цьому випадку – киян.

"Річ у тім, що бізнеси, великі енергоємні виробництва продовжують отримувати обмеження споживання. На відміну від населення, підприємства не можуть поки що функціонувати на повну", - описав ситуацію Коваленко.

Згідно з інформацією ДТЕК, через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Водночас компанія повідомила, що критична інфраструктура регіону отримала 29 генераторів від ДПЕК та Міністерства енергетики, що дозволило зменшити навантаження на енергосистему та додатково звільнити 30 МВт електроенергії для потреб побутових споживачів Одеси та Одеського району.

"Цього достатньо для забезпечення світлом 6 тисяч домогосподарств", – уточнили у компанії. Там запевнили, що найближчим часом ДТЕК передасть ще 18 генераторів соціально важливим підприємствам Одеси, щоби вивільнити ще більше електрики для побутових споживачів.

Більшість операторів вкотре закликали відповідально споживати електроенергію, щоб уникнути перевантаження в мережах, а також своєчасно та в повному обсязі платити за спожитий ресурс.

Як повідомлялося, "Укренерго" з неділі, 12 лютого, не встановлює ліміти споживання областей через відсутність дефіциту е/е. Глава Міненерго Герман Галущенко 16 лютого повідомив, що енергосистема вже має певний запас потужності. За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, атака росіян 16 лютого, під час якої було запущено 36 ракет, не зашкодила енергосистемі та не призвела до необхідності обмежувати електропостачання.

Він також зазначив, що збільшення виробництва та стабілізація ситуації в енергосистемі дозволило промисловості суттєво знизити імпорт е/е. На п'ятницю імпорт зі Словаччини впав у 21 раз, із Молдови – у 14 разів.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, світло в Одесі та Одеському районі, які були знеструмлені через аварію в мережах "Укренерго" 4 лютого, є в середньому 19 годин на добу.

Теги: #україна #енергетика #електроенергія

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